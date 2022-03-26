Россия нарушает союзнические обязательства

Министерство обороны Азербайджана выражает сожаление в связи с односторонним заявлением Министерства обороны Российской Федерации от 26 марта 2022 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе телефонного разговора 25 марта министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны Российской Федерации генерала Сергея Шойгу была обсуждена ситуация на территории Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент. В ходе беседы азербайджанская сторона заявила, что ведется уточнение позиций на участках и мест дислокации.

"Однако, несмотря на это, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии. В результате немедленных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить.

Министерство обороны сообщает, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушил ни одно из его положений.

С сожалением отмечаем, что в соответствии с пунктом 4 настоящего заявления до сих пор не осуществлен полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана. Следовательно, именно Армения, а не Азербайджан, нарушает положения заявления", - отметили в министерстве.

В минобороны Азербайджана также заявили, что данное заявление Минобороны РФ противоречит сути двусторонних отношений и Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года.

"На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Упомянутое в заявлении село называется не Фурух, а Фаррух.

В связи с вышеизложенным, Министерство обороны Азербайджанской Республики просит Министерство обороны Российской Федерации полностью вывести остатки армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территорий Азербайджана, признанных международным сообществом, не описывать в искаженном виде передвижение азербайджанских вооруженных сил в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать термин "Нагорный Карабах" и правильно называть территории Азербайджана", - сообщили в минобороны Азербайджана.