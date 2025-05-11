Азербайджан в европейском зеркале

Автор: Азер Ахмедбейли

Публичная позиция европейских властных структур в отношении Азербайджана в последние месяцы выглядит всё более противоречивой. С одной стороны, звучат заявления о равноправии и стратегическом партнёрстве, с другой - предпринимаются политические атаки, в которых читается сохранение прежних стереотипов.

Вот и на днях Азербайджан дал жесткий ответ на предвзятое заявление комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти, касающееся судебных процессов над армянскими сепаратистами в Баку.



Эта ситуация стала продолжением линии, обозначенной ещё в марте, когда Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую Азербайджан за якобы незаконное задержание лиц армянского происхождения и призывающую к введению санкций. Политическая ангажированность в отношении Азербайджана была очевидной: реальная правовая основа действий Баку игнорировалась, а судебные процессы преподносились в искажённом свете.

Между тем в апреле произошли события, на которые те же политические круги предпочли не реагировать. В Ереване и Париже в ходе акций были сожжены азербайджанские флаги, что наглядно продемонстрировало: этническая ненависть по-прежнему терпимо воспринимается рядом европейских политиков. Параллельно прозвучали угрозы со стороны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который открыто заявил о намерении армянской оппозиции сорвать процесс отказа от территориальных претензий к Азербайджану, закреплённых в Конституции.

Игнорируя все, что говорит и делает армянская сторона, и концентрируясь на обвинениях в адрес Азербайджана, часть европейских политиков продолжает цепляться за иллюзии возврата к прежнему статус-кво, который дал бы повод обеспечить контроль над процессами на Южном Кавказе. Признание новой реальности с иным распределением сил оказалось для них крайне болезненным фактом.

Вспомним недавнее прошлое. В отличие от Грузии, Молдовы и Украины, чей суверенитет и территориальная целостность прямо подтверждались в европейских резолюциях с поимённым перечислением оккупированных регионов и ответственных сторон, в отношении Азербайджана официальный Брюссель долгое время уклонялся от прямых формулировок. Армения официально не называлась агрессором, а Нагорный Карабах не признавался неотъемлемой частью Азербайджана.



Этот двойной стандарт в Азербайджане не забыт, и объясняется он не только политическим расчётом, но и более глубокими причинами.

Азербайджан всегда выбивался из привычной схемы восприятия: энергетическая независимость, самостоятельная политика в вопросах обороны и безопасности, отказ от роли "младшего партнёра" вызывали раздражение.

Далее, исторически отношение части европейских элит к мусульманским государствам всегда оставалось настороженным, иногда с примесью неприязни. В западной политической культуре мусульманские страны нередко воспринимались через призму устойчивых стереотипов - как чуждые по ментальности и потому менее надёжные.

К этому добавлялся характерный для части европейского истеблишмента снобизм в отношении стран постсоветского пространства. Те, кто выбрал самостоятельный путь развития, а не безоговорочное следование внешним рецептам, зачастую воспринимались как страны, вышедшие за рамки прописанных сценариев развития. Азербайджан оказался в этом восприятии чужим сразу по двум линиям - политической и цивилизационной.

На этом фоне визит в Баку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в конце апреля приобрёл особое значение. В ходе переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым были обозначены ориентиры: энергетическая безопасность, транспортные проекты, возобновляемые источники энергии. Этот визит стал осторожным сигналом: в ЕС (вроде бы) усиливается прагматичный подход, основанный на реальных интересах, а не на идеологических фильтрах. Азербайджан всё чаще признается как самостоятельный партнёр, способный влиять на процессы в регионе.

Тем не менее, этот процесс остаётся противоречивым. Пока одни структуры ЕС демонстрируют готовность к прагматичному диалогу, предвзятость продолжает проявляться - в риторике западных СМИ и действиях целого ряда политиков. Старая линия, основанная на неприязни и стереотипах, по-прежнему влияет на политические оценки и формирует искаженное восприятие Азербайджана.

Азербайджан спокойно и уверенно строит свою политику, чётко понимая расстановку сил и природу внешних реакций.

Что дальше?

Баку не намерен идти путем ответных претензий, а будет последовательно и публично называть вещи своими именами, фиксируя и показывая двойные стандарты там, где они есть.

Мы не собираемся оправдываться. Мы будем демонстрировать, что обвинения, выдвигаемые некоторыми европейскими кругами, неубедительны и политически мотивированы.

Факты на земле - возвращение контроля над собственной территорией, масштабные энергетические проекты, рост транзитного значения - создают новую реальность, и Европа вынуждена будет её учитывать. Или игнорировать. Это ее выбор, но он определит, останется ли она действующим игроком в регионе или наблюдателем со стороны.