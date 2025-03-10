Джордж Мартин приступил к работе над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств»
Писатель Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что уже приступил к работе над вторым сезоном еще невышедшего шоу "Рыцарь Семи Королевств".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Collider.
Мартин пояснил, что пишет сценарий продолжения спин-оффа "Игры престолов" вместе с шоураннером Ирой Паркер. Премьера первого сезона сериала, основанного на повестях Мартина о Дунке и Эгге, запланирована на конец 2025 года.
"Я видел первый сезон, и он великолепен. А сейчас работаю над вторым. Эти два персонажа особенные для меня: они не такие, как многие ожидают увидеть в фэнтезийной истории", - поделился писатель.
Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. События сериала развернутся за 89 лет до цикла "Песни льда и пламени" и через 77 лет после романа "Танец с драконами". В главных ролях - Питер Клэффи ("Заговор сестер Гарви") и Декстер Сол Анселл ("Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах").
13 февраля сообщалось, что HBO готовит новый спин-офф "Игры престолов". Он будет посвящен Таргариенам. Руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси назвала будущий сериал " очень перспективным", но не стала раскрывать его подробности.
Ранее сообщалось, что звезда "Сумерек" безвозмездно погасил долги по кредитам 900 британцев.
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