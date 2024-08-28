Из России в Азербайджан экстрадированы 4 человека.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Было отмечено, что в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции своих граждан Болаева Фарида Рашидовича, Халилова Самандара Сариф оглу, Бабаева Панаха Ахлиман оглу и Машадиева Ильхама Габиль оглу было удовлетворено Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Поскольку были выявлены существенные подозрения в совершении указанными лицами преступных действий, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, были приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых, и за укрывательство от следствия они были объявлены в международный розыск.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и 23.08.2024 года доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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