Европа вырвалась в лидеры по туризму

За первые три месяца 2022 года во всем мире было зарегистрированы оглушительные данные по туризму: эксперты насчитали 117 миллионов туристических прибытий. Это в 2.8 раза больше, чем за тот же период годом ранее, при этом цифры показали рост на 182%. Такие данные в своем отчете опубликовала Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO), базирующаяся в Мадриде. Согласно недавнему отчету, европейские страны вырвались в лидеры, приняв почти в четыре раза больше иностранных туристов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Однако, несмотря на заметное увеличение числа международных прибытий, эти показатели по-прежнему остаются на 43% ниже доковидного 2019 года. Всемирный барометр туризма UNWTO показал, что за период с января по март 2022 года международный туризм подрос в общей сложности на 182% в годовом исчислении, в то время как пункты назначения в странах мира приняли, по оценкам, 117 миллионов иностранных туристов по сравнению с 41 миллионом, зарегистрированным в первом квартале 2021 года.

"Из дополнительных 76 миллионов международных прибытий за первые три месяца около 47 миллионов были зафиксированы в марте, что свидетельствует о том, что восстановление набирает обороты", - говорилось в сообщении.

Согласно данным, предоставленным ведомством, рост особенно был заметен в Европе: там было значительно улучшение в секторах туризма по сравнению с другими территориями. "Туризм продолжает восстанавливаться мощными темпами. Во всем мире в первом квартале 2022 года в страны назначения прибыло почти в три раза больше иностранных туристов, чем за аналогичный период 2021 года, причем Европа лидирует в этом секторе", - также говорилось в докладе.

Что касается неевропейских территорий, то отчет показал следующее:

В Южной и Северной Америке наблюдалось значительное увеличение числа прибывших в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: количество прибывающих увеличилось более чем вдвое (до 117%). Тем не менее, эти показатели все еще были ниже уровня, существовавшего до пандемии, или на 46% ниже.

На Ближнем Востоке и в Африке также наблюдалось значительное улучшение - +132% и +96% соответственно.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в прошлом году было зарегистрировано в общей сложности 64-процентное увеличение, но все же уровни были на 93% ниже показателей доковидного 2019 года после того, как несколько стран ввели запреты на въезд и другие превентивные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение COVID-19, включая временный запрет на туристические поездки.

В докладе также было отмечено, что, несмотря на то, что туризм остается на уровне, который на 61% "не дотягивает" до показателей предпандемического года, постепенное восстановление будет продолжаться в течение всего этого года после того, как все больше стран ослабят ограничения на путешествия, введенные из-за коронавируса и его новых штаммов.

В ходе 67-го заседания Европейской комиссии было отмечено, что из общего числа 47 стран мира, которые отменили все ковидные ограничения, введенные для прекращения дальнейшего распространения инфекции, 31 из них находятся в Европе.