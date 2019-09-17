Особняк в Нью-Йорке, в котором президент США Дональд Трамп провел детство, выставлен на аукцион. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, торги завершатся 14 ноября. В них примут участие покупатели, которые заранее подали заявки и внесли залог. Владельцы готовы продать двухэтажный кирпичный дом, находящийся в районе Куинс, тому участнику аукциона, который предложит самую высокую цену. Они также оставляют за собой право снять особняк с торгов, если не получат за него минимальную стоимость, ее размер не разглашается. Не поясняется также, какова минимальная ставка.

В качестве одного из посредников при проведении сделки выступает американская компания Paramount Realty USA. Ранее она уже дважды организовывала продажу дома. В 2016 году он был куплен за $1,4 млн, а в 2017 году - за $2,14 млн. Рассчитанные на одну семью дома на этой же улице продавали в последнее время в среднем за $980 тыс.

Как отмечает издание, в настоящее время особняк, в котором пять спален, принадлежит компании Trump Birth House. Кто является ее владельцем, не разглашается. В Paramount Realty USA пояснили, что лица, которым принадлежит сейчас особняк, приобрели его с целью капиталовложения. В их числе нет родственников Трампа.

В феврале текущего года дом был выставлен на продажу за $2,9 млн. Тогда в роли посредника выступала американская компания Compass, однако сделка не состоялась. Как отмечается в публикации, причиной этого было поступление слишком большого числа запросов. Они по большей части исходили от сотрудников средств массовой информации.

Дом был построен в 1940 году и принадлежал отцу действующего американского лидера - Фреду Трампу (1905-1999). Он был известным застройщиком. Трампы жили в особняке до тех пор, пока будущему избранному президенту не исполнилось четыре года. После этого семья переехала в другой дом, расположенный неподалеку.

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