https://news.day.az/world/1195424.html Нетаньяху обсудит Иран с мировыми лидерами
Нетаньяху обсудит Иран с мировыми лидерами
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с лидерами ряда иностранных держав, иранскую проблему.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, он сообщил в парламенте, что вопрос о "ядерных амбициях" Ирана включен в качестве темы для его бесед с Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, госсекретарем США Майком Помпео.
Встречи намечены в Иерусалиме в рамках мероприятий, посвященных ежегодно отмечаемому Международному дню памяти жертв холокоста.
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