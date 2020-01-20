Нетаньяху обсудит Иран с мировыми лидерами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с лидерами ряда иностранных держав, иранскую проблему.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, он сообщил в парламенте, что вопрос о "ядерных амбициях" Ирана включен в качестве темы для его бесед с Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, госсекретарем США Майком Помпео.

Встречи намечены в Иерусалиме в рамках мероприятий, посвященных ежегодно отмечаемому Международному дню памяти жертв холокоста.