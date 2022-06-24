https://news.day.az/world/1473512.html Крушение самолета ИЛ-76 в России - ВИДЕО
Крушение самолета ИЛ-76 в России - ВИДЕО
Во время крушения в Рязанской области военно-транспортный самолета ИЛ-76 задел линию электропередачи, есть пострадавшие, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Всего на борту находились девять человек.
Пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.
В Минобороны России уточнили, что крушение произошло в ходе учебно-тренировочного полета. Из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей борт частично разрушился.
Самолет упал на территории Рязани, недалеко от жилых домов и дачных поселков, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.
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