Крушение самолета ИЛ-76 в России

Во время крушения в Рязанской области военно-транспортный самолета ИЛ-76 задел линию электропередачи, есть пострадавшие, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Всего на борту находились девять человек.

Пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.

В Минобороны России уточнили, что крушение произошло в ходе учебно-тренировочного полета. Из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей борт частично разрушился.

Самолет упал на территории Рязани, недалеко от жилых домов и дачных поселков, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.