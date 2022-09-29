https://news.day.az/world/1499309.html Королева Дании лишила титулов четырех принцев и принцесс
Королева Дании лишила титулов четырех принцев и принцесс
Четыре внука королевы Дании Маргрете II лишились своих титулов. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
С 1 января 2023 года потомки второго сына королевы, принца Иоахима, смогут использовать только свои титулы графа и графини Монпеза. Их прежние титулы принца и принцессы Дании перестанут существовать.
По утверждению представителей Маргрете II, она хочет создать условия для того, чтобы особые королевские обязанности не ограничивали ее внуков, и они могли в большей степени определять собственную жизнь.
Другие внуки королевы, дети 54-летнего наследного принца Фредерика, сохранят свои титулы.
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