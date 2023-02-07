Около 12 тысяч добровольцев отправились в зону землетрясения в Турции

Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (THY), 80 рейсами перевезла в зону землетрясения 11 780 добровольцев.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в социальных медиа сообщил гендиректор авиакомпании Билал Экши.

"По приглашению AFAD до 07:00, 80 рейсами сегодня утром в Адану, Газиантеп, Адыяман и Урфу были доставлены, в общей сложности, 11 780 наших граждан-добровольцев. Изо всех сил мы продолжаем выполнять рейсы из аэропортов Стамбула, Измира и Анкары, чтобы отправить профессиональные поисково-спасательные группы и все необходимое в зону землетрясения. Сегодня полеты в зону землетрясения продолжатся", - сказал он.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.