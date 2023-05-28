Водитель на полном ходу сбил пешехода, перебегавшего дорогу в Москве

В Москве водитель на высокой скорости сбил мужчину, который резко попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"На Зеленом проспекте водитель автомобиля Skoda сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть. Мужчина 1997 года рождения госпитализирован", - рассказали в ведомстве.

На видео, опубликованном столичным департаментом транспорта, видно, что мужчина, находившийся на тротуаре, внезапно выбежал на проезжую часть прямо перед лобовым стеклом стоящего автобуса. Из-за этого водитель легковушки, ехавший по второй полосе, не имел никакой возможности заранее заметить пешехода, который выскочил буквально за пару метров перед автомобилем.

В результате мужчина отлетел на несколько метров. Водитель же остановил машину и поспешил ему на помощь.