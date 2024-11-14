Правительство Литвы ушло в отставку

В связи с переизбранием парламента Литвы правительство республики во главе с Ингридой Шимоните ушло в отставку. Кабинет министров сложил полномочия перед лицом президента Литвы Гитанаса Науседы.

Как передает Day.Az, согласно Основному закону республики, после начала работы нового созыва Сейма правительство уходит в отставку, а депутаты парламента должны избрать премьер-министра, который сформирует новый кабинет министров. У парламентариев есть 15 дней на избрание нового премьер-министра.

Отмечается, что Науседа поручил экс-министрам продолжить исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.