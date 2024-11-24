В Армении понизится ВВП и повысится безработица

В ближайшие годы Армению ждет замедление экономического роста и увеличение уровня безработицы.

Как сообщает Day.Az, такие прогнозы содержатся в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозу, реальный рост ВВП Армении в текущем году составит лишь 6%, что значительно ниже прошлогоднего (8,3%). Ожидается, что в следующем году экономический рост замедлится до 4,9%, а к 2029 году он снизится до 4,5%.

Кроме того, МВФ прогнозирует рост безработицы в стране. В 2023 году уровень безработицы составит 13%, а к 2025 году он вырастет до 13,5%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был на уровне 12,6%.