https://news.day.az/world/1710094.html В Армении понизится ВВП и повысится безработица - ОТЧЁТ МВФ В ближайшие годы Армению ждет замедление экономического роста и повышение уровня безработицы. Как передает Day.Az, это следует из отчета Международного валютного фонда (МВФ). Согласно прогнозу, реальный рост ВВП Армении в текущем году составит всего 6% против 8,3% в прошлом году.
В Армении понизится ВВП и повысится безработица - ОТЧЁТ МВФ
В ближайшие годы Армению ждет замедление экономического роста и увеличение уровня безработицы.
Как сообщает Day.Az, такие прогнозы содержатся в отчете Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно прогнозу, реальный рост ВВП Армении в текущем году составит лишь 6%, что значительно ниже прошлогоднего (8,3%). Ожидается, что в следующем году экономический рост замедлится до 4,9%, а к 2029 году он снизится до 4,5%.
Кроме того, МВФ прогнозирует рост безработицы в стране. В 2023 году уровень безработицы составит 13%, а к 2025 году он вырастет до 13,5%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был на уровне 12,6%.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре