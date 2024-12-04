ЕС выделит Украине до €35 млрд

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с Евросоюзом кредитное соглашение, в рамках которого Киеву выделят до €35 млрд макрофинансовой помощи. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского минфина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Средства являются частью инициативы G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine). Окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредита всех сторон инициативы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинская сторона планирует погасить кредит за счет доходов от замороженных активов России.