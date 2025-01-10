В ЕС ужесточили рекомендации по полетам в воздушном пространстве РФ

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в опубликованном на сайте EASA пресс-релизе рекомендуется воздержаться от полетов "на всех уровнях" в воздушном пространстве РФ "к западу от 60-го меридиана восточной долготы". Регулятор напомнил, что авиакомпании из ЕС не осуществляют рейсы в РФ, однако рекомендация распространяется на иностранных перевозчиков из третьих стран, сертифицированных агентством.

Срок ее действия - до 31 июля 2025 года. Рекомендация может быть пересмотрена и отозвана в зависимости от изменения оценки ситуации.

Отметим, что такое решение было принято после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана.