Как своими руками соткать ковер – показали в Баку

В Азербайджанском музее ковра прошло мероприятие, посвященное Международному дню музеев и презентации инсталляции "Вплети свою нить", передает Day.Az со ссылкой на Trend. "Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории" - таков девиз Международного дня музеев - 2018, профессионального праздника музейного сообщества во всем мире.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, музейного сообщества страны, творческой интеллигенции и молодежи.

Директор музея, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова отметила, что в рамках проекта "Вплети свою нить" каждый посетитель может вплести одну или несколько нитей-рядов в будущий безворсовый ковер, выбрав цвет на свой вкус. Таким образом, эта инсталляция - не только постоянно меняющийся арт-объект, но и инструмент для мастер-класса, рассчитанного на очень широкую аудиторию. Для этого в фойе музея были установлены три крупные рамы-станка для плетения безворсового ковра "зили". На рамах укреплены мотки разноцветных нитей. Приняв участие в этом проекте, каждый посетитель мог обрести не только незабываемые впечатления, но и новые навыки, которые, возможно, в дальнейшем лягут в основу хобби или просто помогут глубже понять тонкости национальной культуры Азербайджана.

"Гости нашего музея - наше богатство, для нас ценен каждый посетитель и его вклад в создание нового экспоната. Обучение посетителей ковроткачеству на примере этой сложной и красивой техники безворсового ковра - первый интерактивный опыт такого рода в музейной сфере Азербайджана. Инсталляция "Вплети свою нить" помогает посетителю ощутить себя не только зрителем, но и участником процесса создания ковра, причем в соавторстве со многими другими посетителями. Интересно и то, что в отличие от работы по готовому эскизу, здесь результат работы непредсказуем - он зависит от фантазии множества людей", - отметила Ширин Меликова.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, поздравив музейное сообщество с этим замечательным днем, подчеркнул, что государством уделяется особое внимание и забота развитию музейной сферы, реализуются важные национальные и международные проекты. Азербайджанские музеи, отражающие историю нашего народа с древнейших времен до современности и путь развития его культуры, играют важную роль в деле охраны и пропаганды богатого культурного наследия в нашей стране. Сегодня широкая сеть наших музеев, где представлены уникальные жемчужины искусства и национальные ценности, охватывает все регионы республики.

Директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы и начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов поздравили музейное сообщество нашей страны.

Ширин Меликова также поблагодарила всех членов ICOM за работу с национальными и международными комитетами.

Члены Совета ICOM Азербайджан, директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев, член совета двух международных комитетов, директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова были награждены дипломами за деятельность в комитете.

Цель Международного дня музеев, инициированного Международным советом музеев (ICOM) 18 мая 1977 года - показать, что музеи играют жизненно важную роль в жизни общества. Азербайджанский национальный комитет Международного совета музеев (ICOM) был учрежден Министерством культуры Азербайджана в 1993 году. Таким образом, Азербайджан стал первой из стран - бывших республик СССР, образовавшей национальный комитет ICOM. Ежегодно 18 мая при поддержке Национального комитета ICOM Азербайджан в нашей стране отмечается Международный день музеев.