Российские компании могут значительно увеличить поставки в Азербайджан

Российские компании могут увеличить поставки в Азербайджан на суммы в несколько сотен миллионов долларов.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Волгоград торговый представитель России в Баку Руслан Мирсаяпов.

По его словам, Российский экспортный центр ранее делал оценку по таким секторам, как машиностроительная продукция, продукты питания и металлоконструкции.

"По каждой из них у российских компаний есть возможность увеличить поставки в Азербайджан на суммы в несколько сотен миллионов долларов. В настоящее время с Азербайджаном работают четыре тысячи российских компаний, из них 2,5 тысячи - представители малого и среднего бизнеса. По итогам 2021 года в Азербайджан из России были поставлены товары на сумму более двух миллиардов долларов", - сказал Мирсаяпов.

Напомним, что по итогам 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил порядка трех миллиардов долларов, что более чем на 12 процентов превышает показатель 2020 года.