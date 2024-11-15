COP29 оправдает ожидания международного сообщества

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на "Диалоге высокого уровня по борьбе с изменением климата, основанном на культуре" в рамках COP29.

"Я уверен, что эта конференция под руководством Азербайджана станет ключевым шагом в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата и оправдает ожидания международного сообщества", - сказал он.

По словам министра, предстоит проделать еще много работы, и для достижения необходимых результатов необходимо продолжение международного сотрудничества.

"Изменение климата также угрожает нашему культурному и природному наследию. Многие культурные и природные объекты становятся все более уязвимыми к воздействию экстремальных погодных явлений. Эти риски подчеркивают настоятельную необходимость защиты нашего общего наследия для будущих поколений", - сказал он.

Эрсой отметил, что Турция полностью поддерживает амбициозные цели председательства Азербайджана на COP29.

"Мы привержены совместной работе по созданию устойчивого будущего для всех", - сказал он

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.