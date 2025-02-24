В Азербайджане выросло производство одежды

В январе 2025 года в Азербайджане выросло производство ряда основных изделий швейной, кожевенной и обувной промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, производство верхней одежды составило 77,3 тыс. единиц, что вдвое превышает показатель прошлого года.

Изготовление производственной и спецодежды достигло 134,6 тыс. единиц (рост на 42,6%). Производство нижнего белья выросло в 3,9 раза, составив 90,3 тыс. единиц. Рост также наблюдался в производстве других предметов одежды, особенно носков (111,2 тыс. пар).

Также заметен рост в производстве кожанных изделий и обуви. Производство обработанной кожи выросло на 175% до 0,7 тыс. кв. м. Производство обуви выросло на 126% и составило 43,6 тыс. пар.

Большая часть продукции реализуется на местном рынке.