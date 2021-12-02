Цифровая трансформация в Азербайджане - инструмент продвижения общества

Цифровая трансформация для правительства Азербайджана является единственным инструментом продвижения нашего общества.

Об этом сказал в четверг министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC на тему "Экономическая цифровая трансформация: новые вызовы и возможности", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эффективность и итоги этих работ важны для Азербайджана.

"Однозначно могу сказать, что цифровая трансформация является единственным инструментом продвижения нашего общества. Наша цель - сократить временные рамки для реализации цифровой трансформации. Проводимые в последние годы реформы, улучшение конкурентной среды, а также инвестиции в телекоммуникационную сферу дают возможность говорить об этом", - сказал Набиев.