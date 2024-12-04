Новые функции в Telegram

Разработчики мессенджера Telegram выпустили обновление, включающее новые функции, в том числе на базе искусственного интеллекта. Сообщение об этом появилось в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевым нововведением стало добавление в Telegram специально обученной ИИ-модели для поиска стикеров по сложным запросам с несколькими ключевыми словами. Например, при вводе запроса "кот пьет кофе" будут мгновенно показаны соответствующие результаты из более чем 40 тыс. официальных стикеров Telegram. Функция поддерживается на десятках языков, а подписчики Telegram Premium могут также пользоваться ИИ-поиском эмодзи.

Также в Telegram ввели возможность создавать коллажи в "Историях" с возможностью объединения до шести фото или видео в один макет. Для создания идеальной композиции пользователи могут добавить медиафайлы из галереи или с камеры, выбрать макет, поменять фрагменты местами или удалить их.

Кроме того, в Telegram анонсировали партнерские программы для мини-приложений, позволяющие пользователям и каналам зарабатывать виртуальную валюту Telegram Stars.