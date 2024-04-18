Дженнифер Лопес показала, как изменилось ее лицо за 20 лет

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, жена оскароносного актера и режиссера Бена Аффлека, доказала своим поклонникам, что время над ней не властно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, в сторис Instagram она опубликовала коллаж из двух портретов, один из которых сделан в 2004 году, второй - в 2024-м.

"Тогда против сейчас!" - гласит подпись.

Слева на ней минимальный макияж, благодаря которому кожа выглядит очень свежей и даже влажной, длинные золотые серьги и ожерелье в тон, а также темно-синий джинсовый топ. Ее волосы распущены и окрашены в золотистый оттенок.

Справа у нее более насыщенный макияж, но на лице совершенно нет морщин, а кожа буквально сияет. Волосы так же распущены, как на первом кадре.

В 2004 году Джей Ло еще была помолвлена с Беном, а сейчас замужем за ним, хотя первое предложение руки и сердца не увенчалось свадебным маршем и закончилось тяжелым расставанием. Однако после 17-летнего перерыва они снова сошлись, и в этот раз случился хэппи-энд с белым платьем, клятвами и слезами счастья.

На днях Дженнифер продемонстрировала публике и роскошную фигуру, над которой она тяжело работает в спортзале. Знаменитость стала лицом новой коллекции Silky Intimates итальянского бельевого бренда Intimissimi. Она прорекламировала удобные и красивые комплекты, которые буквально сливались с ее кожей.

"Оно на ощупь похоже на шелк, но сделано из этой невероятно прочной ткани, которая прилегает к вашему телу, как вторая кожа. Я всегда ищу качественные изделия и превосходную удобную посадку. Новое шелковистое нижнее белье Intimissimi - это идеальная коллекция: она классического стиля и сделана из роскошных тканей", - подчеркнула Лопес.

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