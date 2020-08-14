Cпецоперация против вооруженных лиц в Баку, Сумгайыте и Имишли

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели ряд оперативных мероприятий по выявлению незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в МВД, в Главное управление поступила информация о том, что некий Субхан незаконно носит при себе оружие. В результате проведенных неотложных мер этот человек - житель Джалилабадского района, ранее неоднократно судимый Субхан Исаев был задержан. В ходе личного обыска у него был обнаружен и изъят 1 пистолет марки "Steyr", а также 1 магазин и 5 патронов.

В ходе другого мероприятия, проведенного сотрудниками Главного управления, по подозрению в незаконном ношении огнестрельного оружия был задержан житель города Сумгайыт Аслан Магеррамов. У него были обнаружены и изъяты 1 револьвер и 3 патрона.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления в Имишлинском районе, был задержан житель района Натиг Мамедов. При обыске его дома в Имишлинском районе были обнаружены автомат Калашникова, 5 магазинов к нему, 167 патронов и 2 газовых пистолета.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР. Решением Наримановского районного суда в отношении Субхана Исаева, Аслана Магеррамова и Натига Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ведется расследование.