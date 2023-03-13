В Баку водитель скончался за рулем

В Низаминском районе столицы произошло ДТП с летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на проспекте Бабека.

Газибеков Эльчин Айдын оглы скончался от сердечного приступа, будучи за рулем автомобиля марки Honda. Вышедшее из-под контроля транспортное средство снесло несколько дорожных знаков, которые упали на пешеходов. Автомобиль остановился, врезавшись в дерево на обочине. Очевидцы происшествия извлекли из машины пассажирку и ее малолетнего ребенка. Им была оказана медицинская помощь.

В результате происшествия четыре пешехода получили травмы различной степени тяжести, все они были госпитализированы.

Эксперты управления полиции Низаминского района расследуют причину смерти водителя такси.

По полученным данным, один из четырех госпитализированных пешеходов, Шахсеванов Сеймур Барат оглы (1979 г.р.), находится в тяжелом состоянии.

По факту ДТП назначена автотехническая экспертиза.