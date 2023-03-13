https://news.day.az/society/1546075.html Существует серьезная необходимость в модернизации докторантуры - Эмин Амруллаев
Существует серьезная необходимость в модернизации докторантуры - Эмин Амруллаев
Существует серьезная необходимость в модернизации докторантуры.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на совместных общественных слушаниях по законопроекту "О высшем образовании" в Милли Меджлисе.
Амруллаев отметил, что есть ряд вопросов, которые необходимо решить.
"Существует серьезная необходимость в модернизации докторантуры. Один из вопросов, предусмотренных законопроектом, связан с переходом от двухуровневой докторантуры к одноуровневой. Мы должны обсудить влияние этого перехода на науку", - сказал он.
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