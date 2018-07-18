В каком месяце года нельзя выходить замуж – плохая примета
Народные приметы - это опыт, накопленный поколениями. Конечно, мы можем в это не верить, но знать просто обязаны.
О том, что новобрачные, решившие сыграть свадьбу в мае, "будут маяться", знают даже те, кто никогда не помышлял жениться. Чего же ждать от свадьбы в другие месяца года - об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В декабре - любовь с каждым годом будет все сильнее.
В январе - рано овдоветь.
В феврале - жить в согласии с мужем.
В марте - жить на чужой стороне.
В мае - увидеть измену в собственном доме.
В апреле - пользоваться переменчивым счастьем.
В июне - медовый месяц будет продолжаться всю жизнь.
В июле - сохранить о своей жизни кисло-сладкие воспоминания.
В августе - муж будет возлюбленным и другом.
В сентябре - тихая спокойная жизнь.
В октябре - жизнь будет трудной и тяжелой.
В ноябре - жизнь богатая и счастливая.
Точный гороскоп на среду
Bakıda dənizdə batan iki nəfər xilas edilib
Армению ждут не спокойные дни - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ
У берегов Англии заметили опасных скатов
Ehtiyatsızlıq 3 nəfərin ölümü ilə nəticələndi - VİDEO
-
17 Июл. 16:44 7 934
-
17 Июл. 16:20 5 698
-
17 Июл. 07:20 5 272
-
17 Июл. 14:59 5 109
-
17 Июл. 06:17 4 664