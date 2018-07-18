В каком месяце года нельзя выходить замуж – плохая примета

Народные приметы - это опыт, накопленный поколениями. Конечно, мы можем в это не верить, но знать просто обязаны.

О том, что новобрачные, решившие сыграть свадьбу в мае, "будут маяться", знают даже те, кто никогда не помышлял жениться. Чего же ждать от свадьбы в другие месяца года - об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В декабре - любовь с каждым годом будет все сильнее.

В январе - рано овдоветь.

В феврале - жить в согласии с мужем.

В марте - жить на чужой стороне.

В мае - увидеть измену в собственном доме.

В апреле - пользоваться переменчивым счастьем.

В июне - медовый месяц будет продолжаться всю жизнь.

В июле - сохранить о своей жизни кисло-сладкие воспоминания.

В августе - муж будет возлюбленным и другом.

В сентябре - тихая спокойная жизнь.

В октябре - жизнь будет трудной и тяжелой.

В ноябре - жизнь богатая и счастливая.