В каком месяце года нельзя выходить замуж – плохая примета

18 июля 2018 03:57

Народные приметы - это опыт, накопленный поколениями. Конечно, мы можем в это не верить, но знать просто обязаны.

О том, что новобрачные, решившие сыграть свадьбу в мае, "будут маяться", знают даже те, кто никогда не помышлял жениться. Чего же ждать от свадьбы в другие месяца года - об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В декабре - любовь с каждым годом будет все сильнее.
В январе - рано овдоветь.
В феврале - жить в согласии с мужем.
В марте - жить на чужой стороне.
В мае - увидеть измену в собственном доме.
В апреле - пользоваться переменчивым счастьем.
В июне - медовый месяц будет продолжаться всю жизнь.
В июле - сохранить о своей жизни кисло-сладкие воспоминания.
В августе - муж будет возлюбленным и другом.
В сентябре - тихая спокойная жизнь.
В октябре - жизнь будет трудной и тяжелой.
В ноябре - жизнь богатая и счастливая.

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