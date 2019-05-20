https://news.day.az/world/1121522.html Названы города с самыми высокими зарплатами
Названы города с самыми высокими зарплатами
Американский город Сан-Франциско занял первую строчку городов среди с самым высоким уровнем зарплат в мире, сместив швейцарский Цюрих на второе место. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.
Согласно исследованию, средняя заработная плата в Сан-Франциско с учетом налогов составляет порядка $6,5 тыс., в Цюрихе - почти $5,9 тыс., в Нью-Йорке, занявшем 3-ю строчку рейтинга, - $4,6 тыс. Также в список городов с самыми высокими зарплатами вошли Бостон, Чикаго, Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.
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