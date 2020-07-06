Австралия изолирует 6 миллионов человек из-за вспышки коронавируса

Власти австралийского штата Виктория изолируют население - 6,6 миллионов человек - от остальных австралийцев из-за вспышки коронавируса в городе Мельбурне. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава правительства штата Дэниел Эндрюс объявил, что его граница с соседним Новым Южным Уэльсом будет закрыта впервые с начала пандемии. Охранять рубеж отправят полицейских и военных.

Сообщается, что незадолго до этого решения властей стало известно, что рабочие с подтвержденной коронавирусной инфекцией, изолированные в отеле, нарушали карантинные меры - в том числе для того, чтобы вступать в половую связь с людьми, не находящимися в изоляции. Отмечается, что одним из очагов вируса стало социальное жилье для малоимущих.

В штате Виктория 5 июля зафиксировано 127 новых случаев. Всего там выявлено более 2,6 тысяч инфицированных, 22 пациента скончались. По всей Австралии насчитывается около 8,5 тысяч заражений и 106 смертельных случаев.