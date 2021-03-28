Египет оценил потери из-за блокировки Суэцкого канала

Египет теряет около 14 миллионов долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала гигантским контейнеровозом Ever Given. Об этом заявил глава управления Суэцким каналом Осама Раби в интервью каналу eXtra News 28 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Конкретную сумму потерь рассчитать трудно, поскольку сборы, которые Египет взимает за прохождение канала, варьируются в зависимости от размера судна и груза, отметил Раби.

Он также сообщил, что в результате применения земснарядов удалось извлечь 27 тысяч кубометров песка на глубине 18 метров. Дноуглубительные работы продолжаются, отметил Раби.

Кроме того, глава управления рассказал, что накануне стащить контейнеровоз пытались 12 буксиров: часть буксиров тянули судно с носа, часть - толкали корму. Им на помощь подошли еще два буксира.

При этом каждый день, в течение которого важнейшая транспортная артерия остается заблокированной, обходится мировой экономике в девять миллиардов долларов, подсчитали эксперты. Это - ощутимая потеря, учитывая ее состояние во время пандемии коронавируса.