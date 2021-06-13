McDonald's стала жертвой хакеров

Компания McDonald's стала жертвой хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получили доступ к номерам телефонов и адресам клиентов в Южной Корее и на Тайване, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атаки подверглись подразделения McDonald's в Соединенных Штатах, Республике Корея и на Тайване, при этом данные клиентов в США остались нетронутыми, доступ был получен только к информации о сотрудниках и ресторанах.

В письме говорится, что южнокорейское и тайваньское подразделение уже уведомили соответствующие регулирующие органы и свяжутся с клиентами и сотрудниками, чьи данные были украдены.

При этом в компании заверили, что произошедшее не привело к нарушению работы ресторанов, атака не была совершена с помощью программ-вымогателей. McDonald's также заявила, что не производила никаких выплат хакерам.