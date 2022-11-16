Индонезия распылила в небе 29 тонн соли

В небе над Бали распылили 29 тонн соли, чтобы улучшить погоду во время саммита "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает индонезийское информационное агентство Antara со ссылкой на Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) страны, передает Day.Az.

"Технология изменения погоды (TMC) является частью сценария по смягчению погодных условий, который был подготовлен на случай экстремальных погодных условий, чтобы саммит G20 на Бали прошел гладко и успешно, а все главы государств и делегаты могли проводить встречи безопасно и комфортно", - заявила глава BMKG Двикорита Карнавати.

По ее словам, военно-транспортные самолеты Cassa 212 и легкие турбовинтовые транспортные самолеты CN 295 совершили не менее 28 боевых вылетов, чтобы распылить 29 тонн соли (NaCl) в небе над Бали. Операции TMC проводились в сотрудничестве с ВВС Индонезии и продолжались до дня окончания саммита G20, 16 ноября 2022 года.

Отмечается, что в рамках проведения операций TMC определялось, где будет рассеиваться наибольшее количество соли, а именно в дождевых облаках. Рассеивание соли в облаках производилось для ускорения процесса конденсации, чтобы дождь мог выпасть до того, как облака достигнут места проведения саммита G20, пояснила Карнавати.

Несмотря на это, по словам очевидцев, в заключительный день саммита "Большой двадцатки" на острове начались проливные дожди с грозами.