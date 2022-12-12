В Иране казнили еще одного протестующего

В иранском Мешхеде на глазах у общественности был повешен участник протестов Меджидрза Рахнавард.

Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran со ссылкой на начальника управления юстиции провинции Хорасан-Резави Гуламали Садеги, передает Day.Az.

Отмечается, что смертный приговор приведен в исполнение в рамках "борьбы против мятежников и нарушителей закона, за восстановление спокойствия и безопасности".

23 дня назад управление Революционного суда Ирана в Мешхеде вынесло Меджидрзе Рахнаварду смертный приговор, который был приведен в исполнение утром 12 декабря.

Отметим, что это уже второй протестующий, которому был вынесен и приведен в исполнение смертный приговор. Ранее был повешен Мохсен Шекари.