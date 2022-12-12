В Иране казнили еще одного протестующего - ФОТО
В иранском Мешхеде на глазах у общественности был повешен участник протестов Меджидрза Рахнавард.
Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran со ссылкой на начальника управления юстиции провинции Хорасан-Резави Гуламали Садеги, передает Day.Az.
Отмечается, что смертный приговор приведен в исполнение в рамках "борьбы против мятежников и нарушителей закона, за восстановление спокойствия и безопасности".
23 дня назад управление Революционного суда Ирана в Мешхеде вынесло Меджидрзе Рахнаварду смертный приговор, который был приведен в исполнение утром 12 декабря.
Отметим, что это уже второй протестующий, которому был вынесен и приведен в исполнение смертный приговор. Ранее был повешен Мохсен Шекари.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре