Audi S5 Sportback впервые показали вживую

Компания Audi уже тестирует следующее поколение Audi S5 Sportback, которое придёт на смену Audi S4. Согласно новой стратегии компании по маркировке машин, старый Audi A4 в новом поколении получит название Audi A5, а его высокопроизводительный брат Audi S4 превратится в Audi S5, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Мы уже видели грядущий четырехдверный A5 в кузове фастбэк и универсал, а также Audi S5 в кузове Avant. Но Audi S5 Sportback попал в кадр впервые. По сравнению с обычным Audi A5, S5 отличается другим дизайном бампера с более широкой решеткой радиатора и более заметными вертикальными воздухозаборниками по углам.

Высота дорожного просвета также заметно ниже, а сзади расположена фирменная выхлопная система с четырьмя патрубками. В новой линейке Audi S5 не будет электрического агрегата. Модель получит мощные бензиновые или дизельные двигатели V6 в зависимости от рынка.

Audi не подтвердила дату запуска нового седана и универсала Audi S5, но, по слухам, они появятся во второй половине 2023 года, возможно, через месяц или два после обычного A5.