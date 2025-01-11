Водителям объяснили, сколько прогревать мотор зимой

Российской зимой холодный мотор опасно нагружать - есть риск снижения его ресурса. Об этом пишет журнал "За рулем" со ссылкой на автоэксперта Алексея Ревина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра, который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200-1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650-800 в минуту. Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле", - рассказал он.

По словам Ревина, для безопасного ускорения прогрева мотора нужно спустя несколько минут после запуска двигателя плавно нажать на газ, чтобы обороты увеличились до 2 тыс. в минуту.