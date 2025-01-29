Немцы приготовились экономить

Индикатор потребительского климата в Германии опустился до минус 22,4 пункта, следует из результатов исследования крупнейшей немецкой компании по исследованию рынка GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM), опубликовавшего информацию о том, что "готовность покупать в январе понесла потери", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы исследования отмечают, что ухудшение потребительского климата в ФРГ, в частности, обусловлено растущей готовностью граждан экономить.

Показатель, о котором идет речь, основан на изучении ожиданий граждан по поводу доходов, склонности к покупкам и сбережениям и подсчитывается в виде разницы между положительными и отрицательными ответами на заданные вопросы. Как указывает Trading Economics, нынешний результат оказался ниже прогнозировавшихся минус 20 пунктов.

"Потребительский климат пережил очередную неудачу и вступает в новый год мрачно. Те немногие надежды на осторожное восстановление, которые возникли после роста (с минус 23,1 до минус 21,3 пункта - прим. "Ленты.ру") в предыдущем месяце, были разбиты. С середины прошлого года мы наблюдаем в лучшем случае стагнационную тенденцию", - прокомментировал эксперт по вопросам потребителей NIM Рольф Бюркль. По его словам, "устойчивого восстановления потребительского климата в настоящее время не предвидится".