Владельцев гаджетов Apple предупредили об опасных уязвимостях в чипах

Студенты Технологического института Джорджии выявили опасные уязвимости SLAP и FLOP в фирменных чипах Apple, которые угрожают владельцам iPhone, iPad, MacBook и Mac. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, атаки могут осуществляться через вредоносные веб-страницы, которые обходят встроенные механизмы защиты браузеров Apple. Уязвимости затрагивают чипы серий A и M, включая модели M2, A15 и более поздние версии, которые используются в устройствах, выпущенных начиная с 2021 года. Среди них ноутбуки Mac 2022 года, компьютеры Mac 2023 года, iPad 2021 года, iPhone 2021 года и более актуальные устройства этих серий.

Эти уязвимости открывают злоумышленникам возможность удаленного доступа к личным данным пользователей, включая историю в браузерах, данные банковских карт, электронные письма и информацию о местоположении.

Уязвимости SLAP и FLOP были обнаружены еще в мае и сентябре 2024 года соответственно. Хотя атаки с их использованием пока не были зафиксированы в реальной жизни, исследователи предупреждают о возможных рисках. Представители Apple заявили, что работают над их устранением и планируют выпустить обновление в ближайшее время.

SLAP опасен для браузера Safari, а FLOP - для Safari и Chrome. Другие браузеры, такие как Firefox, также могут быть подвержены уязвимостям, но их тестирование не проводилось. Более подробная информация о механизме работы SLAP и FLOP доступна на специализированном ресурсе, посвященном описанию уязвимостей.

Эксперты рекомендуют пользователям устройств Apple внимательно следить за обновлениями безопасности и своевременно устанавливать их, чтобы минимизировать потенциальные риски.