DeepSeek заблокировали в Италии?

Приложение китайской программы искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek стало недоступно в онлайн-магазинах Apple и Google.

Как сообщает газета La Repubblica, в Google уточнили, что это касается только Италии, однако причина не раскрывается, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Никаких официальных сообщений о блокировке не поступало. Однако ранее стало известно, что итальянский регулятор - Управление по защите персональных данных обратилось к китайским разработчикам приложения за уточнениями о том, какие персональные данные собираются, в каких целях, где они хранятся и как гарантируется их конфиденциальность. Ответ должен быть получен в течение 20 дней.

Газета напоминает, что в Италии уже блокировался чат-бот ChatGPT в марте 2023 года после соответствующего расследования национального регулятора, которое завершилось в декабре 2024 года взиманием штрафа в размере €15 млн.

Примечательно, что La Repubblica только накануне опубликовала "интервью" с китайской программой, которая, как отмечало издание, самоцензурировала некоторые ответы, касательные КНР, а также "шутило" и "смеялось".

Компания из КНР DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота, как указывают эксперты, потратили гораздо меньше средств, чем OpenAI. Рынки бурно отреагировали на новинку: технологический американский индекс Nasdaq снизился на торгах более чем на 3%, акции компании Nvidia, поставщика дорогих чипов для OpenAI, рухнули на 16,86%.

Как сообщило агентство Bloomberg, корпорация Microsoft и компания OpenAI не исключают вероятность несанкционированного получения китайской компанией DeepSeek технологий искусственного интеллекта OpenAI.