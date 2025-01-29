Избирательные округа с наибольшей и наименьшей явкой на муниципальных выборах в Азербайджане на 17:00

По состоянию на 17:00, в Абшеронском третьем избирательном округе № 50 наблюдается самая высокая явка избирателей. Явка избирателей в этом округе составила 35,40%, или 19 663 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщил руководитель Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Азербайджана Фарид Оруджев.

По состоянию на 17:00, самый низкий уровень явки избирателей наблюдается в Мингячевирском избирательном округе № 54. Явка избирателей в этом округе составила 21,75%, или 10 934 человека.

Напомним, что по состоянию на 17:00 по республике проголосовали 1 715 291 человек, явка избирателей составила 28,77%.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 8:00.

На муниципальных выборах будет избран 8071 член 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах. В избирательные бюллетени внесены имена 16 тысяч 92 кандидатов. В список включены имена 5 миллионов 961 тысячи 987 избирателей, имеющих право голоса. На муниципальных выборах аккредитованы 70 тысяч 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. На 1000 избирательных участков установлены веб-камеры.

Голосование продлится до 19:00.