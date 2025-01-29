ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободит 30 января

Палестинское движение ХАМАС 30 января освободит гражданку Израиля Арбель Йехуд, военнослужащую Армии обороны Израиля Агам Бергер и 80-летнего израильтянина Гади Мозеса, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовал представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"В рамках соглашения об обмене [с Израилем] мы решили 30 января освободить Арбель Йехуд, [военнослужащую] Агам Бергер и Гади Мозеса", - написал Абу Убайда в своем Telegram-канале.