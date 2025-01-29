В США увеличили квоту по числу задержаний нелегальных мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа увеличила квоту по числу задержаний находящихся в стране нелегальных мигрантов до 1800 в день. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP), сославшись на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, после инаугурации нового главы государства американские правоохранители провели более 4,5 тыс. задержаний нелегальных мигрантов. Также полицейские организовали рейды в ряде крупных городов США, включая Нью-Йорк и Чикаго.

Несмотря на это, Белый дом потребовал ускорить проведение операции по борьбе с нелегальными мигрантами.

"Администрация <...> требует от Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) проводить не менее 1800 задержаний в день", - говорится в материале.

Трамп официально вступил в должность главы государства 20 января 2025 года.