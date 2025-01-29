Цены на газ бьют рекорды в Европе

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду превысила $550 за 1 тыс. куб. м впервые с 15 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, рост с начала дня составляет около 6%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $552 за 1 тыс. куб. м, или €51,24 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 55,5% и оказались меньше уровня на конец отопительного сезона 2022-2023 годов. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ около 47 млрд куб. м. Текущая неделя в Европе оказывается немного прохладнее предыдущей семидневки, а следующая неделя прогнозируется еще более прохладной.

Кроме того, к росту цен привели и перебои с поставками газа из Норвегии.