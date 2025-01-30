Кобахидзе обвинил США в разжигании революций

Зарубежная помощь США, выделение которой администрация президента Дональда Трампа приостановила на 90 дней, тратилась на революции и беспорядки в других странах, в том числе и в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского телеканала "Имеди".

"Действующая администрация Соединенных Штатов Америки прямо подтвердила, что деньги американских налогоплательщиков, американские деньги тратились на революции, беспорядки, развитие тяжелых сценариев в других странах, в том числе и в Грузии", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства отметил, что власти республики рады, что администрация Трампа правильно оценивает события и выразили надежду, что выделение зарубежной помощи будет заморожено не на 90 дней, а на более длительный период.

В ночь на 25 января газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По информации газеты, отданное Рубио указание оставляет "возможность для интерпретации" и "предусматривает некоторые исключения". В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. В то же время источники газеты сообщили, что новые решения, вероятно, приведут к приостановке помощи Украине, Иордании и острову Тайвань. Решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования иностранной помощи будут приниматься по результатам проверки, проведенной главой внешнеполитического ведомства США.