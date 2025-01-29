Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат Европарламента Бранко Гримс сообщил о выдвижении Илона Маска на Нобелевскую премию мира.

"Предложение присудить Нобелевскую премию мира 2025 года Илону Маску за его последовательную поддержку основополагающего права человека на свободу слова и, следовательно, на мир было успешно представлено сегодня. Мои искренние благодарности всем соавторам предложения и всем, кто помогал в реализации этого сложного проекта", - написал он в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.