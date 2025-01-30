Операция против наркодилеров в Сиязани

Сотрудниками полиции Сиязанского районного отдела во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был задержан ранее судимый Элизаман Мюрсалов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс службу МВД, у него были обнаружены таблетки с психотропным веществом метадоном.

По решению суда в отношении Э. Мурсалова была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее мы сообщали, что в Имишли задержаны члены наркосети.