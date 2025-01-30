https://news.day.az/society/1726454.html Операция против наркодилеров в Сиязани - есть задержанный - ФОТО Сотрудниками полиции Сиязанского районного отдела во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был задержан ранее судимый Элизаман Мюрсалов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс службу МВД, у него были обнаружены таблетки с психотропным веществом метадоном. По решению суда в отношении Э.
Операция против наркодилеров в Сиязани - есть задержанный - ФОТО
Сотрудниками полиции Сиязанского районного отдела во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был задержан ранее судимый Элизаман Мюрсалов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс службу МВД, у него были обнаружены таблетки с психотропным веществом метадоном.
По решению суда в отношении Э. Мурсалова была избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее мы сообщали, что в Имишли задержаны члены наркосети.
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