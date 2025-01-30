В Азербайджане предотвращена продажа крупной партии иранских наркотиков

Сотрудники Сумгайытского городского управления полиции задержали 44-летнего Ренада Султанова в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, при обыске у задержанного было обнаружено около 14 кг наркотических веществ, включая марихуану и героин, а также 79 таблеток психотропного вещества метадона.

Султанов признался, что получил наркотики от гражданина Ирана, с которым он познакомился через социальные сети. Наркотики были спрятаны в заранее подготовленном тайнике. Задержанный планировал распространить их по нескольким адресам.

По данному делу проводится расследование. Ведутся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других членов преступной группы, к которой принадлежал Султанов.

Ранее мы сообщали, что сотрудниками полиции Сиязанского районного отдела во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был задержан ранее судимый Элизаман Мюрсалов.