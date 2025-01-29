Такого "Нефтчи" история еще не знала!

Первые туры второй половины сезона в Премьер-лиге Мисли по футболу остались позади.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, эти игры показали, что команды не претерпели существенных изменений во время зимнего перерыва.

Претенденты на попадание в еврокубки в очередной раз продемонстрировали свою решимость продолжать борьбу. Единственный примечательный момент - оживление среди аутсайдеров. Это еще больше обострит борьбу за место в Премьер-лиге.

Привет, Первая лига

"Сабаил" и "Кяпаз" теперь не единственные претенденты на вылет в Первую лигу. За то, чтобы не понизиться в классе, борются еще две команды. Можно было бы считать нормальным, что "Шамахы" приходится бороться за то, чтобы остаться в недавно возобновившейся Премьер-лиге. Но в четверке аутсайдеров есть еще одна команда - "Нефтчи". Представитель Баку, который еще несколько лет назад был самым титулованным клубом Азербайджана, сейчас переживает свои темные дни. "Черно-белые", за годы независимости ни разу не попадавшие в низшую лигу, близки к тому, чтобы "поздороваться" с Первой лигой. Всего четыре очка отделяют команду Самира Абасова от последнего места. Теоретически "Нефтчи" может оказаться на последнем месте уже после двух туров. Это может произойти и в конце сезона и тогда в предстоящем чемпионате "черно-белым" предстоит бороться за чемпионство в Первой лиге, которое они еще ни разу не выигрывали.

Память о прошедшем тысячелетии

Излишне говорить, что "Нефтчи" претендует на звание команды-фиаско сезона. Команда, чья результативность не достойна ее названия, набрала 18 очков в 20 играх. Давайте оглянемся назад в историю и вспомним предыдущие 32 сезона. Интересно, сколько очков набрали "черно-белые" в 20 матчах в предыдущие годы?

Конечно, для корректности сравнения необходимо условно засчитать три очка в первых четырех чемпионатах, где за победу начислялось по два очка. Отметим также, что бакинская команда провела всего 18 игр во втором чемпионате страны. Даже если считать по два очка за победу в тех 18 турах, результат выше, чем сейчас. Худшим сезоном за предыдущие годы считается 2016/17. На тот момент "Нефтчи" набрал 20 очков в 20 матчах. А теперь еще "-2". Это на два очка меньше. Никогда такого не было, чтобы "черно-белые" набирали так мало очков. "Нефтчи" заставил своих болельщиков испытать это на себе. Однако четырежды - в сезонах 1992, 1994/95, 1996/97 и 2000/01 - бакинская команда уже добивалась того, чего добилась сейчас, в 20 матчах, одержав подряд победы в первых шести турах. Но успешное начало этих четырех сезонов осталось в прошлом веке, даже в прошлом тысячелетии.

Что такое победа?

"Нефтчи" одержал всего три победы в 20 турах. Все они произошли во втором круге. Можно подумать, что бакинцы, которым трудно побеждать, вообще забыли, что такое победа. Действительно, клуб, который неоднократно одерживал по три победы в первых трех турах, сейчас переживает самые темные дни в своей истории. Представитель столицы, трижды побеждавший в первых трех турах в сезонах 1992, 1994/95, 1996/97, 1999/2000, 2000/01, 2013/14 и 2014/15, установил антирекорд. У него никогда еще не было так мало побед в 20 играх. Даже антирекорд сезона 2016/17 превысил этот показатель более чем в два раза. Тогда в шести матчах было набрано по три очка.

Третье фиаско

Возможно, кто-то найдет утешение в мысли, что на этот раз команда проигрывала меньше. Но восемь поражений в 20 турах - это не мало. Действительно, "Нефтчи" не набрал ни одного очка в 12 играх сезона 2016/17 и в девяти играх годом позже. Но в те годы было много побед и очков. На этот раз количество поражений входит в тройку самых неудачных.

Голов очень мало

"Нефтчи" забил всего 18 голов в 20 матчах. Это означает, что в среднем команда не забивает даже одного гола за игру. Средний показатель - 0,9. У "черно-белых" вторая самая слабая линия нападения в истории. В сезоне 2016/17 было забито всего 15 голов. В целом, за исключением этих двух сезонов, средний показатель после 20 туров никогда не был ниже единицы.

"Развитие" по-флагмански

Бакинский клуб, проваливший прошлый сезон и не попавший в еврокубки, пропустил 18 голов после 20 туров. На этот раз "Нефтчи", называвшийся когда-то флагманом, прошел период "развития" в своем стиле и довел это число до 30. В среднем за матч команда пропускает 1,5 гола. Это второй худший результат клуба с момента обретения независимости. В сезоне 2016/17 было пропущено на три гола больше.

Результаты "Нефтчи" в первых 20 играх:

1992 20 19 0 1 58 8 57 1993 18 11 5 2 39 11 38 1993/94 20 10 7 3 29 9 37 1994/95 20 14 4 2 53 9 46 1995/96 20 11 6 3 42 17 39 1996/97 20 14 5 1 61 11 47 1997/98 20 10 3 7 32 16 33 1998/99 20 10 6 4 33 15 36 1999/2000 20 11 4 5 32 16 37 2000/01 20 16 3 1 57 11 51 2001/02 20 12 5 3 28 6 41 2003/04 20 16 3 1 45 14 51 2004/05 20 13 4 3 26 10 43 2005/06 20 12 7 1 44 12 43 2006/07 20 14 3 3 36 11 45 2007/08 20 14 4 2 37 16 46 2008/09 20 7 6 7 22 16 27 2009/10 20 9 7 4 20 13 34 2010/11 20 12 6 2 36 9 42 2011/12 20 14 1 5 41 16 43 2012/13 20 12 2 6 42 22 38 2013/14 20 11 5 4 32 21 38 2014/15 20 9 6 5 25 16 33 2015/16 20 7 7 6 21 19 28 2016/17 20 6 2 12 15 33 20 2017/18 20 8 3 9 24 22 27 2018/19 20 13 5 2 35 14 44 2019/20 20 10 7 3 33 14 37 2020/21 20 13 3 4 30 19 42 2021/22 20 11 4 5 34 23 37 2022/23 20 13 2 5 36 21 41 2023/24 20 9 5 6 24 18 32 2024/25 20 3 9 8 18 30 18

Примечание 1: Хотя в первых четырех сезонах за победу начислялось по два очка, таблица рассчитывается по принципу трех очков.

Примечание 2: В сезоне 1993 года "Нефтчи" сыграл всего 18 игр.

Примечание 3: Технические результаты также учитываются в разнице мячей.

Забивают все!

Еще одним неприятным фактом для "Нефтчи" является то, что они пропускают голы почти в каждом матче. Пропускать голы для "черно-белых", которые видели мяч в своих воротах в 17 из 20 туров, стало легче легкого. Никогда еще не было такого, чтобы бакинская команда сыграла на ноль всего три матча в 20-ти. Даже в сезоне 2016/17 этот показатель был равен пяти. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2012/13. Было четыре сухих игры.

Еще одним неприятным моментом является то, что "Нефтчи" пропустил голы в немногих выигранных матчах. Команда из Баку, не выигравшая ни одной игры с сухим счетом, отыграла на ноль лишь в матчах, закончившихся со счетом 0:0.

1992 15 1993 10 1993/94 12 1994/95 14 1995/96 7 1996/97 11 1997/98 8 1998/99 10 1999/2000 9 2000/01 11 2001/02 15 2003/04 11 2004/05 12 2005/06 11 2006/07 11 2007/08 12 2008/09 9 2009/10 10 2010/11 14 2011/12 9 2012/13 4 2013/14 7 2014/15 10 2015/16 5 2016/17 5 2017/18 6 2018/19 10 2019/20 9 2020/21 7 2021/22 6 2022/23 10 2023/24 7 2024/25 3

Забудьте о Европе

Частые смены главных тренеров, реформы состава и многочисленные трансферы не помогли "Нефтчи", который в последние годы переживает не лучшие времена. В текущем сезоне сменился даже капитан команды, а затем и основной вратарь. Но результаты не меняются. Похоже, что главная проблема связана с непрофессиональным руководством клуба. Об этом свидетельствуют как бесполезные трансферы, так и неправильно организованная работа. Правдоподобным кажется вариант, что "черно-белые", имеющие сейчас теоретические шансы на кубок и надежду на выход в еврокубки, во второй раз подряд пролетят мимо континентальных турниров. Лучше всего забыть о Европе и выстроить правильную систему, которая вернет "Нефтчи" в ряды лидеров. Что будет делать в Лиге Европы в качестве обладателя кубка команда, потерявшая очки в матчах с аутсайдерами вроде "Кяпаза" и "Сабаила" ​​и "Шамахы"?