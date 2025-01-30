В Германии приняли резолюцию об ужесточении миграционной политики

Бундестаг (парламент ФРГ) принял одну из резолюций фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики, причем поддержку ей выразили депутаты "Альтернативы для Германии" (АдГ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Германии это рассматривают как снижение порога "отмежевания" консерваторов от правых популистов. АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможной совместную работу с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее предостерегал от сотрудничества ХДС/ХСС и АдГ.

ХДС/ХСС внес на голосование две резолюции. Одна из них предусматривает состоящий из пяти пунктов план по обеспечению долгосрочного контроля на германских границах и "последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну". Ее одобрили 348 депутатов, 345 проголосовали против, 10 воздержались. В то же время резолюция не обязывает правительство предпринять определенные действия, она лишь призывает к ним. Вторая резолюция ХДС/ХСС предусматривала расширение полномочий правоохранительных органов. В ней, в частности, ХДС/ХСС требовала неограниченного по времени ареста тех лиц, кто подлежит высылке. Она не нашла большинства в Бундестаге: 509 депутатов проголосовали против, поддержали документ лишь 109, еще 3 воздержались.

Дискуссии о необходимости ужесточения миграционного законодательства в стране разгорелись с новой силой после того, как 22 января в городе Ашаффенбург 28-летний афганец совершил нападение с ножом на прохожих в парке. Погибли два человека: 41-летний мужчина и 2-летний ребенок. Подозреваемый задержан. Как выяснилось, он был обязан покинуть Германию. Мужчина прибыл в ФРГ в ноябре 2022 года, но не получил убежища.