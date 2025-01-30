Борьба с пробками Баку - на этих участках построят новые дороги

В районе Хырдаланского круга будут проводиться работы по улучшению инфраструктуры, строительству дорожных развязок, путепроводов, расширению дорог в направлении проспекта Зии Буниятова, а также открытие новых дорог от Шамахинской дороги до города Хырдалан.

Как сообщает Day.Az, об этом недавно заявил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев, выступая на совещании, посвященном вопросам транспорта.

Первоначально планируется увеличение количества поездов на Абшеронской кольцевой дороге, а также введение в эксплуатацию железной дороги Гюздек-Гарадаг, чтобы предотвратить движение товарных поездов по кольцевой дороге. Кроме того, будут восстановлены старые и выведенные из эксплуатации железные дороги.

На совещании было отмечено, что в течение дня более 630 тысяч пассажиров направляются в центр города Баку. Эти граждане едут в центр города примерно на 300 тысячах автомобилей.

Транспортный эксперт Рауф Агамирзаев, комментируя эту тему, отметил, что также существует необходимость в строительстве внешней кольцевой дороги вокруг города.

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