В двух районах столицы потушены пожары

В Сураханском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, сгорели возгораемые конструкции подсобного сооружения общей площадью 10 кв.м, деревянные перекрытия прилегающего строения площадью 60 м2 и кровля сарая площадью 5 кв.м. Возгорание соседнего дома предотвращено.

В Насиминском районе города Баку загорелись возгораемые конструкции вспомогательного строения общей площадью 25 кв.м. Прилегающее строение было защищено от пожара.

Оба пожара потушены подразделениями пожарной охраны.