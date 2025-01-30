https://news.day.az/society/1726687.html В двух районах столицы потушены пожары В Сураханском районе Баку произошел пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, сгорели возгораемые конструкции подсобного сооружения общей площадью 10 кв.м, деревянные перекрытия прилегающего строения площадью 60 м2 и кровля сарая площадью 5 кв.м. Возгорание соседнего дома предотвращено.
В двух районах столицы потушены пожары
В Сураханском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, сгорели возгораемые конструкции подсобного сооружения общей площадью 10 кв.м, деревянные перекрытия прилегающего строения площадью 60 м2 и кровля сарая площадью 5 кв.м. Возгорание соседнего дома предотвращено.
В Насиминском районе города Баку загорелись возгораемые конструкции вспомогательного строения общей площадью 25 кв.м. Прилегающее строение было защищено от пожара.
Оба пожара потушены подразделениями пожарной охраны.
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