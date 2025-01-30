Азербайджан обсудил с ОЧЭС вопросы сотрудничества

Азербайджан обсудил вопросы развития связей с Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

"Мы обсудили с генеральным секретарем Организации Черноморского экономического сотрудничества Лазаром Команеску вопросы сотрудничества в энергетической сфере, проведения заседания Рабочей группы по энергетике и развития отношений с Организацией в период председательства Азербайджана в ОЧЭС. Оценили значимость проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа" в энергетическом партнерстве в Черноморском регионе", - отмечается в публикации министра.